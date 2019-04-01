Раньери: проигрыш «Наполи»? Сложно соперничать с командой, которая бежит быстрее

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (1:4).

«Скажу честно, мы стараемся делать всё возможное. Мы пропустили гол после первого же удара по воротам, и это странно. Мы сумели сравнять счёт, но я не знаю, как нам это удалось.

После перерыва мы вновь пропустили быстрый гол. Сложно соперничать с командой, футболисты которой бегут быстрее, хотя мы делали что могли.

Игроки «Ромы» сказали мне, что в этом сезоне у них было не так много тренировок, направленных на улучшение физической готовности. Из-за плотного календаря они не могли тренироваться, только играли или лечились", — приводит слова Раньери Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.