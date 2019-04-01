Панченко: надо выигрывать и радовать болельщиков «Динамо», хватит проигрывать

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился мнением по поводу домашнего матча 21-го тура Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.



«Я думаю, что мы сегодня не заслуживали поражения. Один момент и гол — какое-то невезение. Естественно, мы проигрываем, какое может быть настроение? Все очень расстроены. Из этих трёх поражений, я считаю, мы нигде не заслуживали проиграть. Ни со „Спартаком“, ни с „Оренбургом“, ни здесь. Ничего, будем работать. Тем более следующая игра в Махачкале очень важная. Надо выигрывать и радовать своих болельщиков. Хватит уже проигрывать», — сказал Панченко в интервью клубному телевидению.

«Локомотив» набрал 38 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (23) — на 12-м месте в таблице.