А. Егоров: пенальти в матче «Динамо» — «Локо» назначен верно, это был глупый фол

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мыслями о решении главного арбитра матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» – «Локомотив» (0:1) Алексея Еськова назначить пенальти после фола на полузащитнике гостей Владиславе Игнатьеве.



«Если говорить о матче «Динамо» – «Локомотив», то в моменте, когда мяч попал в руку Маркову, Еськов правильно не назначил пенальти. Потому что мяч в руку отрикошетил от груди. Естественно, это не пенальти.



Что касается пенальти на Игнатьеве, то мне на самом деле хотелось бы, чтобы этот момент был более «толстым». Когда нападающий с мячом находится впереди защитника, то там достаточно лёгкого касания, чтобы сбить игрока. Этот пенальти легковесный, но ни у кого не было вопросов по его назначению. Игроки «Динамо» не спорили, это был глупый фол, по неосторожности. Но Еськов всё сделал верно», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Локомотив» второй раз подряд побеждает благодаря пенальти. Но это не показатель А «Динамо» нужно меньше фолить.