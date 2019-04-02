Эмери: «Арсеналу» будет сложно удержаться на третьем месте

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Ньюкасл Юнайтед» (2:0) в матче 32-го тура АПЛ.

«Все футболисты сыграли отлично. Также нам помогли болельщики, вместе мы становимся только сильнее. Улучшаем нашу игру с каждым матчем.

Мы поднялись на третье место, но прекрасно понимаем, что нам будет очень сложно там удержаться, ведь среди конкурентов — «Тоттенхэм Хоттспур», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Они тоже будут бороться до конца», — цитирует испанского специалиста BBC.

«Арсенал» набрал 63 очка и поднялся с пятого места в турнирной таблице Премьер-лиги на третье, опередив «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», у которых по 61 очку. «Ньюкасл» (35) остался на 14-й строчке.

В 33-м туре «канониры» на выезде сыграют с «Эвертоном».