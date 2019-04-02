Эмери: врач считает, что у Рэмси небольшое повреждение

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).



«Каждый матч очень сложный. Мы получили три очка и рады этому. То, что мы выигрываем матчи подряд, — хороший знак. Это новая история. Мы создаём свой собственный путь и атмосферу. Мы пережили приятные моменты, но каждый матч — это новое испытание. Надеюсь, травма Рэмси несерьёзная. Врач считает, что у Аарона небольшое повреждение.



Мы становимся лучше с каждой игрой. Мы стали третьими в турнирной таблице, но следующий матч с „Эвертоном“ будет сложным. Наши соперники настроены решительно», — приводит слова Эмери BBC.

«Арсенал» набрал 63 очка и поднялся с пятого места в турнирной таблице Премьер-лиги на третье, опередив «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», у которых по 61 очку. «Ньюкасл» (35) остался на 14-й строчке.