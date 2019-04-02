А. Березуцкий: фраза «Мы — дерьмо»? Тогда звучали вещи гораздо хуже этого

Бывший защитник ЦСКА и сборной России, а ныне член тренерского штаба «Витесса» Алексей Березуцкий рассказал о разговоре национальной команды с наставником Леонидом Слуцким после провала на чемпионате Европы—2016.



«Все очень серьёзно относятся к этому разговору. Он был всё-таки приватный. Кроме этого говорили много всего, что было гораздо хуже этого. Просто эту фразу можно произнести, и она констатирует факт, что выступили плохо. Это не было сделано для того, чтобы утешить Слуцкого. Зачем футболисту думать о том, что тренер переживает», — сказал Березуцкий в программе «Foot’больные люди» в YouTube.



Напомним, на Евро-2016 сборная России не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе с Англией, Уэльсом и Словакией. Слуцкий позднее рассказал, что после вылета из турнира команда зашла к нему в номер в гостинице и они вместе произнесли фразу «Мы — дерьмо».

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