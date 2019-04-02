«Бешикташ» нацелился на Влашича

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может продолжить карьеру в чемпионате Турции.



Как сообщает Fotospor, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Бешикташ». Скауты турецкого клуба просматривали хавбека в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:2), в котором ему удалось отметиться голом.



Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон. Ранее сообщалось, что игрок вошёл в планы тренерского штаба «ирисок» и клуб из Ливерпуля не будет рассматривать варианты его продажи или повторной сдачи в аренду.



В нынешнем сезоне Влашич принял участие в 18 матчах чемпионата России, в которых записал на свой счёт 5 голов и 2 результативные передачи. В Лиге чемпионов 21-летний хавбек отметился 3 мячами и 2 пасами в 6 встречах группового этапа.

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