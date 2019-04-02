Венгер может возглавить национальную команду

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос, есть ли вероятность, что он может возглавить одну из национальных команд.



«Может быть. Но если и так, то это случится ещё до начала чемпионата мира в Катаре», — цитирует L'Equipe Венгера.

Напомним, что Венгер ранее работал в «Арсенале» с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» трижды становились чемпионами Англии, а также по семь раз выигрывали Кубок и Суперкубок Англии.

Ранее в СМИ сообщалось, что французскому специалисту была предложена должность руководителя технического развития ФИФА. Также была информация, что Венгер может занять должность в «Пари Сен-Жермен», однако президент парижского клуба опроверг слухи о переговорах со специалистом.