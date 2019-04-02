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Венгер может возглавить национальную команду

Венгер может возглавить национальную команду
Футбол

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос, есть ли вероятность, что он может возглавить одну из национальных команд.

«Может быть. Но если и так, то это случится ещё до начала чемпионата мира в Катаре», — цитирует L'Equipe Венгера.

Напомним, что Венгер ранее работал в «Арсенале» с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» трижды становились чемпионами Англии, а также по семь раз выигрывали Кубок и Суперкубок Англии.

Ранее в СМИ сообщалось, что французскому специалисту была предложена должность руководителя технического развития ФИФА. Также была информация, что Венгер может занять должность в «Пари Сен-Жермен», однако президент парижского клуба опроверг слухи о переговорах со специалистом.

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