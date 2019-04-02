Агуэро из-за травмы не сыграет с «Кардифф Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро точно не сможет помочь своей команде в ближайшем матче английской Премьер-лиги против «Кардифф Сити». Как сообщает официальный «твиттер» английского клуба, полузащитник Фабиан Делф также не сможет принять участие в этом матче.

Ранее в СМИ сообщалось, что Агуэро, который в нынешнем сезоне Премьер-лиги отличился 19 забитыми мячами, скорее всего, пропустит и встречу с «Брайтоном» в рамках полуфинала Кубка Англии.

Матч между «Манчестер Сити» и «Кардиффом» состоится завтра, 3 апреля. На данный момент подопечные Хосепа Гвардиолы по потерянным очкам идут на первом месте в АПЛ, опережая «Ливерпуль».

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