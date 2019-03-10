Болельщики «Динамо» выразили протест из-за неготовности нового стадиона

Фанаты московского «Динамо» выразили протест против задержки введения в эксплуатацию нового клубного стадиона.

На матче 19-го тура чемпионата России со «Спартаком» болельщики вывесили баннер «10 минут тишины — 10 лет ожиданий». Первые 10 минут матча прошли без активной поддержки фанатов бело-голубых.

Напомним, что стадион «Динамо» реконструировался с 2008 года. Ожидалось, что он примет матч со «Спартаком», но комиссия Российской Премьер-Лиги признала газон непригодным. В итоге матч был перенесён в Химки на стадион «Арена Химки».

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».

После 18 туров «Спартак», набрав 29 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (23) занимает 10-е место.