Пирес: если Мбаппе не перейдёт в «Реал» в этом году, он сделает это в следующем

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес уверен, что нападающий «Пари Сен-Жермен» и французской национальной команды Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал».



«Я думаю, что Мбаппе готов совершить переход в „Реал“. Он достаточно взрослый для этого. Килиан очень хороший игрок, который может ещё вырасти. Если Мбаппе не перейдёт в „Реал“ в этом году, то в следующем обязательно это сделает. Это очень умно. Мбаппе знает, что хочет сделать, и задумывается о своём будущем. Сейчас он в „ПСЖ“, он забивает голы и демонстрирует отличный футбол», — приводит слова Пиреса Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Мбаппе является приоритетной целью «Реала» на лето. По информации СМИ, «Королевский клуб» готов побить трансферный рекорд, предложив «ПСЖ» около € 280 млн за 20-летнего форварда.