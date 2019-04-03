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«Вильярреал» и «Барселона» сыграли вничью со счётом 4:4

«Вильярреал» и «Барселона» сыграли вничью со счётом 4:4
Футбол / Испания

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» и «Барселона» сыграли вничью со счётом 4:4. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал». Обслуживал матч арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.

Счёт на 12-й минуте открыл Филиппе Коутиньо, которому ассистировал Малком. Через несколько минут преимущество каталонского клуба увеличил Малком с передачи Артуро Видаля. В середине тайма разрыв в счёте сократил Самуэль Чуквезе.

В начале второго тайма счёт сравнял Карл Токо Экамби с паса Чуквезе. На 62-й минуте «Вильярреал» вывел вперёд Висенте Иборра. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Мануэль Морланес. Четвёртый гол в ворота «Барселоны» забил Карлос Бакка с паса Санти Касорлы. В компенсированное время голы Лионеля Месси и Луиса Суареса спасли каталонцев от поражения.

«Вильярреал», набрав 30 очков, остался на 17-м месте в турнирной таблице Примеры. «Барселона» (70) по-прежнему занимает 1-е место в таблице.

Испания - Примера. 30-й тур
02 апреля 2019, вторник. 22:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
4 : 4
Барселона
Барселона
0:1 – Коутиньо – 12, 0:2 – Малком – 16, 1:2 – Чуквезе – 23, 2:2 – Токо Экамби – 50, 3:2 – Иборра – 62, 4:2 – Бакка – 80, 4:3 – Месси – 90, 4:4 – Суарес – 90+3
Удаления: Гонсалес, 86 – нет
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