Агент: у «Крузейро» есть опция выкупа, но Роша допускает возвращение в «Спартак»

Хэмилтон Бернард, агент нападающего Педро Роши, прокомментировал переход игрока из «Спартака» в «Крузейро» на правах аренды.



«Роша просто хочет играть. Его можно понять. Аренда рассчитана до конца 2019 года. Соглашение предусматривает опцию выкупа. Но Роша не исключает того, что вернётся в «Спартак». Он не переживает на этот счёт», — сказал Бернард в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне игрок принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле 63 минуты, и не отметился результативными действиями. Контракт с российским клубом действителен до лета 2021 года.