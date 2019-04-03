Неймар сегодня возобновит тренировки, врачи «ПСЖ» проведут тесты

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар, который не выступает с 23 января из-за рецидива травмы пятой плюсневой кости, продолжает восстановление после повреждения.



Как сообщает официальный «твиттер» французского клуба, 27-летний футболист уже сегодня, 3 апреля, возобновит тренировки, чтобы врачи клуба смогли провести необходимые тесты. Отмечается, что в клубе в течение двух недель проведут полное медицинское обследование Неймара, чтобы определить его состояние.

Бразилец, получивший повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом», избежал операции и проходит консервативный курс лечения. Аналогичное повреждение игрок «ПСЖ» получил в прошлом сезоне и пропустил более трёх месяцев.

Неймар в нынешнем сезоне забил 13 голов и отдал 7 результативных передач в 13 матчах чемпионата Франции.