«Бешикташ» предложит «Эвертону» € 17 млн за Влашича

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, в настоящий момент выступающий на правах аренды за ЦСКА, может летом стать футболистом «Бешикташа».



Как сообщает 24sata.hr, турецкий клуб, просматривавший хавбека в недавнем матче с «Уфой» (2:2), в скором времени сделает «ирискам» первое предложение по игроку в размере € 17 млн. При этом, по словам издания, «Эвертон» в случае продажи Влашича постарается выручить крупную сумму с трансфера.



Ранее сообщалось, что Никола вошёл в планы тренерского штаба «ирисок» и клуб не будет рассматривать варианты его продажи или повторной сдачи в аренду.



В нынешнем сезоне Влашич принял участие в 18 матчах чемпионата России, в которых записал на свой счёт 5 голов и 2 результативные передачи. В Лиге чемпионов 21-летний хавбек отметился 3 мячами и 2 голевыми передачами в 6 встречах группового этапа.

«Бешикташ» нацелился на Влашича