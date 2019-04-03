«Урал» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся 3 апреля в 17:00

Сегодня, 3 апреля, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге состоится первый полуфинальный матч Кубка России «Урал» – «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери – Николай Волошин. На матче также будет задействована система видеоповторов, за которую будет отвечать Михаил Вилков. Его ассистентом будет Василий Казарцев. Инспектор — Игорь Синер.



На предыдущих стадиях Кубка России «Урал» победил «Нефтехимик» (3:2), «Нижний Новгород» (2:0 ДВ) и «Спартак» (1:1 и 1:0). В свою очередь «Арсенал» оказался сильнее «Сахалина» (2:1), «Ахмата» (2:0) и «Оренбурга» (4:2 и 1:1).

«Урал» — «Арсенал», «Локомотив» — «Ростов». Прогнозы на Кубок России Три ставки на первые матчи полуфинала Кубка России.