Жена Кокорина прибыла в здание суда

Дарья Валитова, супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прибыла в здание суда, где сегодня, 3 апреля, проходит заседание по итогам расследования дела футболиста, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Заседание проходит в закрытом режиме, поэтому жена форварда ожидает решения суда вне зала.



Фигурантами дела помимо Кокорина являются его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. Молодые люди пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября. Тремя днями ранее они стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в результате которых три человека получили повреждения разной степени тяжести. Арест компании дважды продлевался на два месяца, 8 апреля срок заключения под стражей истечёт.

Дело Кокорина и Мамаева в суде. Мамаев ответил на вопросы журналистов. LIVE Все подробности.