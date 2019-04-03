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«Интер» на выезде разгромил «Дженоа»

«Интер» на выезде разгромил «Дженоа»
Футбол / Италия

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Дженоа» принимал миланский «Интер». Встреча команд состоялась на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Голы в составе миланской команды на свой счёт записали Иван Перишич, Мауро Икарди, реализовавший пенальти, и Роберто Гальярдини, оформивший дубль в этой встрече. На 39-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику «Дженоа» Кристиану Ромеро, после чего хозяева остались в меньшинстве.

В других матчах тура итальянской Серии А «Торино» на своём поле обыграл «Сампдорию» со счётом 2:1, а «Парма» на выезде уступила «Фрозиноне» (2:3).

Турнирная таблица итальянской Серии А доступна на «Чемпионате.

Италия - Серия А. 30-й тур
03 апреля 2019, среда. 22:00 МСК
Дженоа
Генуя
0 : 4
Интер М
Милан
0:1 – Гальярдини – 15, 0:2 – Икарди – 40 (пен), 0:3 – Перишич – 54, 0:4 – Гальярдини – 80
Удаления: Ромеро, 39 – нет
Италия - Серия А. 30-й тур
03 апреля 2019, среда. 22:00 МСК
Торино
Турин
2 : 1
Сампдория
Генуя
1:0 – Белотти – 33, 2:0 – Белотти – 45+1, 2:1 – Габбьядини – 83
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