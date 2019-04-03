«Интер» на выезде разгромил «Дженоа»

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Дженоа» принимал миланский «Интер». Встреча команд состоялась на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.



Голы в составе миланской команды на свой счёт записали Иван Перишич, Мауро Икарди, реализовавший пенальти, и Роберто Гальярдини, оформивший дубль в этой встрече. На 39-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику «Дженоа» Кристиану Ромеро, после чего хозяева остались в меньшинстве.



В других матчах тура итальянской Серии А «Торино» на своём поле обыграл «Сампдорию» со счётом 2:1, а «Парма» на выезде уступила «Фрозиноне» (2:3).



Турнирная таблица итальянской Серии А доступна на «Чемпионате.