Жардим конфликтует со спортивным директором «Монако»

В «Монако» назревает конфликт между главным тренером Леонарду Жардимом и спортивным директором Майклом Эменало, сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, напряжение между португальским наставником и нигерийцем начало нарастать после воскресного поражения от «Кана» в чемпионате Франции. По окончанию того поединка Эменало зашёл в раздевалку команды, что очень разозлило 44-летнего специалиста.

Уже появились сообщения, что Жардим не желает продолжать работу вместе с нынешним спортивным директором. Однако увольнение Эменало из «Монако» видится маловероятным событием из-за финансового вопроса. После выплаты компенсации за расторжение контракта бывшему главному тренеру Тьерри Анри клуб вряд ли будет готов понести очередные денежные потери.