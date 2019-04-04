Зидан: ни в чём не могу упрекнуть игроков «Реала» после матча с «Валенсией»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Валенсии» (1:2) в матче 30-го тура испанской Ла Лиги.

«Реалу» не хватало борьбы в воздухе. Первые 30 минут мы играли хорошо. Команде не хватало уверенности. Ни в чём не могу упрекнуть игроков, они старались. Мы играли против хорошей команды. Но проигрывать всегда неприятно.

У нас не получалось дойти до чужих ворот и ударить, особенно в финальной трети поля. Команда боролась до конца.

Тяжёлый момент, но нам уже нужно думать о следующем матче. Я поддерживаю своих игроков, постараемся сыграть лучше», — приводит слова Зидана El Chiringuito.

После 30-го тура «Реал» занимает 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 57 очками в активе. От лидирующей «Барселоны» команда Зинедина Зидана отстаёт на 13 баллов.