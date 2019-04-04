Сарри: Хадсон-Одои был очень хорош, он сильно вырос в этом сезоне

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказал мнение по поводу прошедшего матча АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча команд состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Это была непростая игра. Мы действовали уверенно, и, как бы легко ни выглядела эта победа, мы полностью заслужили её. Мы заслуженно победили с крупным счётом, продемонстрировав должный настрой и высокую интенсивность игры на протяжении почти всего матча. Я не беру в расчёт последние 15 минут, но сегодня результат полностью отражает происходившее на поле.



Хадсон-Одои был очень хорош, и я был уверен в этом. Как я говорил на вчерашней пресс-конференции, Каллум готов играть в каждом матче, независимо от уровня соперника. Он очень сильно вырос в текущем сезоне и сегодня показал отличный футбол. Сегодня для него был максимально удобный соперник, который организует насыщенную оборону близко к своим воротам. Он способен обострять игру с фланга и сегодня больше 25 раз справлялся с оппонентам один на один.



Кроме того, я хотел бы особо отметить его действия в оборонительной фазе. Для достижения баланса нам важно, чтобы три атакующих игрока принимали активное участие в обороне, иначе могут возникнуть проблемы. Поэтому я считаю, что он готов с точки зрения тактики», — цитирует Сарри пресс-служба клуба.