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«Атлетик» продлил контракт с главным тренером Гаритано

«Атлетик» продлил контракт с главным тренером Гаритано
Футбол / Испания

«Атлетик» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Гаиской Гаритано.

Новое соглашение испанского специалиста с клубом из Бильбао рассчитано до лета 2020 года. Контракты с ассистентами Гаритано также были пролонгированы.

Гаритано возглавил «Атлетик» в декабре прошлого года после того, как его предшественник Эдуардо Бериццо был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами на старте сезона.

После 30 туров «Атлетик» занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры с 43 очками в активе, лишь на одно очко отставая от зоны еврокубков. В следующем туре баскской команде предстоит на выезде сыграть с «Хетафе». Матч состоится 7 апреля.

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