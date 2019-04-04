«Атлетик» продлил контракт с главным тренером Гаритано

«Атлетик» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Гаиской Гаритано.



Новое соглашение испанского специалиста с клубом из Бильбао рассчитано до лета 2020 года. Контракты с ассистентами Гаритано также были пролонгированы.



Гаритано возглавил «Атлетик» в декабре прошлого года после того, как его предшественник Эдуардо Бериццо был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами на старте сезона.



После 30 туров «Атлетик» занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры с 43 очками в активе, лишь на одно очко отставая от зоны еврокубков. В следующем туре баскской команде предстоит на выезде сыграть с «Хетафе». Матч состоится 7 апреля.

«Атлетик» обыграл «Леванте» в домашнем матче Примеры