Роналду проиграл суд немецкой газете, сообщившей об уклонении игрока от налогов

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду проиграл суд немецкому изданию Der Spiegel, которое опубликовало серию материалов о способах уклонения от выплаты налогов, задействованных футболистом, сообщает L’Equipe.

Ранее португалец подал в суд на газету, обвинив её в посягательствах на частную жизнь. В феврале 2017 года Гамбургский областной суд обязал газету временно удалить статьи со своего сайта о махинациях португальца. Однако решение испанского суда о признании футболиста виновным в нарушении налогового законодательства страны вынудило его адвокатов, предвидя проигрыш дела, отозвать иск против Der Spiegel.

Напомним, 22 января текущего года Мадридский суд обязал Роналду выплатить штраф в размере € 18,8 млн за неуплату налогов.