Антич: какой смысл в «Золотом мяче» Модрича, если он не забивает, не ассистирует

Бывший главный тренер «Реала», «Атлетико» и «Барселоны» Радомир Антич выразил мнение, что полузащитник «Реала» Лука Модрич не заслуживал награды «Золотой мяч» лучшему игроку планеты в прошлом году.

«С каких это пор Модрич стал лучшим плеймейкером, если он даже не отдаёт голевые передачи? Не говоря уже о его „Золотом мяче“. В нём нет никакого смысла. Ведь он не забивает и не отдаёт голевые передачи», — приводит слова Антича El Mundo Deportivo.

В прошлом году Модрич был признан лучшим игроком мира по самым авторитетным версиям — ФИФА и французского издания France Football. С «Реалом» он в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а со сборной Хорватии на чемпионате мира в России дошёл до финала. На клубном уровне в прошлом сезоне Модрич сыграл 43 матча, забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач.