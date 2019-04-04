Агент: Варан размышляет об уходе из «Реала»

Французский агент Бруно Сатин заявил, что защитник «Реала» Рафаэль Варан рассматривает вариант смены команды.

«Недавно разговаривал с братом Варана, Энтони, мы немного поговорили о положении дел на трансферном рынке. Насколько понял, на этом этапе карьеры Варан размышляет об уходе. Не думаю, что он определённо решил покинуть „Реал“, но есть такая вероятность, потому что он выиграл всё в „Реале“. У него сложилось впечатление, что он сделал всё что должен был сделать в клубе, и, возможно, он чувствует, что должен начать новый цикл. Но, подчеркну, я не вёл переговоры напрямую с Рафаэлем Вараном», — цитирует Сатина El Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне в составе «Реала» Варан сыграл 36 матчей и забил 2 мяча. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.