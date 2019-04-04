«ПСЖ» включился в борьбу за Варана, игроком интересуются «Ювентус» и «МЮ»

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан привлёк внимание очередного европейского топ-клуба, сообщает AS.



По словам издания, в борьбу за 25-летнего футболиста включился «Пари Сен-Жермен». Французский клуб видит в Варане замену 34-летнему Тьяго Силве, у которого летом 2020 года истекает контракт. Интерес к защитнику «Реала» также проявляют «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».



Тем не менее заполучить Варана будет крайне сложно, поскольку «сливочные» не намерены с ним расставаться. Главный тренер команды Зинедин Зидан уже заявлял, что не хочет отпускать игрока, а клуб оповестил потенциальных покупателей, что им придётся заплатить за футболиста € 500 млн – именно эта сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

«Реал» не продаст Варана дешевле € 500 млн