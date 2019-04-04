Де Брёйне: Англия и Франция — фавориты Евро-2020

Полузащитник «Манчестер Сити» и национальной команды Бельгии Кевин Де Брёйне поделился мнением о фаворитах чемпионата Европы — 2020.

«Неделю назад сказал парням из сборной Англии, что они должны выиграть Евро. Считаю, они вместе с Францией являются фаворитами этого турнира.

У Англии уже сформирована основа, а в команду постепенно приходят молодые игроки. У них светлое будущее.

Выиграет ли Англия Евро-2020? Не знаю, это не единственная сборная, способная стать чемпионом, но у неё есть шанс преуспеть в следующие 10 лет», — приводит слова Де Брёйне Sky Sports.

Напомним, на чемпионате мира в России, который состоялся в 2018 году, национальная команда Англии дошла до полуфинала, где уступила сборной Хорватии. В матче за третье место англичане проиграли бельгийцам.