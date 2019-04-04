Жена Новосельцева: Ваня вывез из квартиры все вещи, каждую мелочь забрал

Баскетболистка Катерина Кейру, жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, в эфире программы «Пусть говорят» рассказала о поступке мужа, который вывез все свои вещи из их квартиры.

«Я закончила карьеру ради него, хотя у меня было хорошее предложение. Ваня тогда перешёл в „Ростов“ во многом благодаря моим советам. За моими плечами была долгая карьера, и я понимала, что так будет лучше для него. А сама выбрала семью.

За две недели моего отсутствия в квартире Ваня вывез отсюда все свои вещи — обувь, носки. Было две игрушки — Микки Маус и Минни Маус. Осталась только одна. Странный поступок. Каждую мелочь забрал. Магнитики с холодильника.

В случае покупки недвижимости супруги должны давать нотариальную доверенность. Он попросил у меня генеральную доверенность, чтобы мог делать всё сам. Я дала, поскольку уровень доверия к нему был стопроцентным", — сказала Кейру.