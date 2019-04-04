«Реал» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи может продолжить карьеру в «Реале», сообщает The Sun.

По сведениям издания, «Королевский клуб» включил 24-летнего игрока «красных дьяволов» в список трансферных целей на лето. В подписании ивуарийца заинтересован лично главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, который является поклонником таланта игрока со времён, когда тот выступал за «Вильярреал». Трансфер футболиста оценивается в € 40 млн.

В нынешнем сезоне Бейи в составе «Манчестер Юнайтед» сыграл 17 матчей, но результативными действиями не отметился. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. Ранее он также играл за «Эспаньол» и «Вильярреал». На «Олд Траффорд» ивуариец выступает с сезона-2016/17.