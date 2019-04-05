«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 87-летней давности

«Аталанта» разгромила «Болонью» со счётом 4:1 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии.

Клуб из Бергамо забил все четыре гола в первые 15 минут встречи. Как сообщает Football Italia, «Аталанта» стала первой командой Серии А за последние 87 лет, которая продемонстрировала такую результативность.

Последний раз четыре мяча в первые 15 минут игры забил «Ювентус» 6 марта 1932 года, когда принимал «Рому». Матч завершился победой туринского клуба со счётом 7:1.

Два гола «Аталанты» в игре с «Болоньей» забил полузащитник Йосип Иличич, отличившийся на 3-й и 5-й минутах. 31-летний футболист оформил самый быстрый дубль в чемпионате Италии с декабря 2001 года, когда нападающий «Пармы» Марко ди Вайо отправил мячи в ворота «Удинезе» на 1-й и 4-й минутах. Та встреча завершилась домашней победой «Удинезе» со счётом 3:2.