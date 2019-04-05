Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Манчини признан лучшим тренером года в Италии

Манчини признан лучшим тренером года в Италии
Футбол / Италия

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини получил премию имени Энцо Беарзота, которая ежегодно вручается лучшим итальянским специалистам. Вместе с Манчини за этот приз боролись главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, а также наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Беарзот привёл Италию к победе на чемпионате мира в 1982 году. Под его руководством сборная провела 104 матча, и, таким образом, он опередил Витторио Поццо, имевшего 97 встреч; в них команда одержала 51 победу, 28 матчей завершила вничью и 25 матчей проиграла.

«Это очень большая честь, особенно потому, что Энцо позволил мне впервые сыграть за сборную Италии в 1984 году», — приводит слова Манчини пресс-служба Федерации футбола Италии.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент