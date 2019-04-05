Манчини признан лучшим тренером года в Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини получил премию имени Энцо Беарзота, которая ежегодно вручается лучшим итальянским специалистам. Вместе с Манчини за этот приз боролись главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, а также наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.



Беарзот привёл Италию к победе на чемпионате мира в 1982 году. Под его руководством сборная провела 104 матча, и, таким образом, он опередил Витторио Поццо, имевшего 97 встреч; в них команда одержала 51 победу, 28 матчей завершила вничью и 25 матчей проиграла.



«Это очень большая честь, особенно потому, что Энцо позволил мне впервые сыграть за сборную Италии в 1984 году», — приводит слова Манчини пресс-служба Федерации футбола Италии.