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Семак: Ерохин и Маркизио не готовы сыграть с «Локомотивом»

Семак: Ерохин и Маркизио не готовы сыграть с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Ерохин пока не готов тренироваться в общей группе. Сложно сказать, когда он появится. Надеемся, что в этом месяце. То же самое касается и Маркизио, но мы также ждём его — он работает с мячом по индивидуальной программе. У „Локомотива“ есть всё для того, чтобы бороться за первое место. Сейчас они справились с нехваткой очков и находятся в верхней части таблицы. Мы приложим все усилия для того, чтобы остаться на том месте, на котором мы находимся сейчас. Но это непросто — у нас хорошие конкуренты. Всем командам сложнее играть на выезде. Иногда у некоторых команд получаются удачные выездные сезоны, но, как правило, это касается команд, которые играют в контратаку», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.

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