«Ахмат» убрал флаг Косово со стадиона после недовольства со стороны Сербии

Пресс-атташе «Ахмат-Арены» Рамзан Умаров заявил о решении клуба убрать со стадиона флаг частично признанной Республики Косово.



«Мы убрали флаг Косово и всех остальных стран, представители которых выступают за наш клуб, со стадиона «Ахмат-Арена». Думаю, это окончательное решение», — сказал Умаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.



Ранее недовольство появлением флага Косово на стадионе «Ахмата» во время домашнего матча грозненцев со «Спартаком» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги (1:3) выразил посол Сербии Славенко Терзич. Умаров позднее заявил, что флаг республики, наряду с символикой других стран, которые представляют игроки команды, висит на арене не первый год. Министерство иностранных дел России затем назвало появление флага технической ошибкой.

Посол Сербии: очень неприятно удивлены появлением флага Косово на «Ахмат-Арене»