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«Милан» может пригласить Почеттино

«Милан» может пригласить Почеттино
Футбол / Англия

«Милан» проявляет интерес к главному тренеру «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sera.

По данным источника, итальянский клуб может уволить нынешнего наставника Дженнаро Гаттузо в случае не попадания в Лигу чемпионов. В этом случае «россонери» могут пригласить Почеттино. Генеральный директор «Милана» Иван Газидис считает аргентинца идеальным кандидатом.

После 30 туров «Милан», набрав 52 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

47-летний Почеттино возглавил «Тоттенхэм Хотспур» в 2014 году. Его контракт с лондонским клубом действителен до лета 2023 года. В данный момент «шпоры» занимают третье место в АПЛ.

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