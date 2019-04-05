«Милан» может пригласить Почеттино

«Милан» проявляет интерес к главному тренеру «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sera.

По данным источника, итальянский клуб может уволить нынешнего наставника Дженнаро Гаттузо в случае не попадания в Лигу чемпионов. В этом случае «россонери» могут пригласить Почеттино. Генеральный директор «Милана» Иван Газидис считает аргентинца идеальным кандидатом.



После 30 туров «Милан», набрав 52 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

47-летний Почеттино возглавил «Тоттенхэм Хотспур» в 2014 году. Его контракт с лондонским клубом действителен до лета 2023 года. В данный момент «шпоры» занимают третье место в АПЛ.