«Манчестер Сити» готов заплатить € 70 млн за полузащитника «Атлетико»

«Манчестер Сити» предстоящим летом хочет приобрести полузащитника мадридского «Атлетико» Родриго Эрнандеса, сообщает Goal.

Главный тренер действующих чемпионов английской Премьер-лиги Хосеп Гвардиола считает, что 22-летний испанец способен заменить в команде хавбека Фернандиньо, которому в мае исполнится 34 года.

Сумма отступных за Эрнандеса составляет € 70 млн. По информации издания, игрок «Атлетико» является приоритетной целью для «горожан», поэтому они готовы заплатить за него такие деньги.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Родриго забил 2 гола в 26 матчах.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В 32 встречах команда Гвардиолы набрала 80 очков. 14 апреля «Сити» на выезде проведёт выездную игру 34-го тура с лондонским «Кристал Пэлас».