Источник: Навас летом уйдёт из «Реала»

Коста-риканский вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас покинет клуб в летнее трансферное окно.

«Кейлор Навас не будет играть за «Реал» в следующем сезоне. Основным вратарём будет Куртуа», — сообщил ведущий программы Jugones на телеканале La Sexta Жозеп Педрерол.

Ранее главный тренер «Реала» Зидан Зидан заявил, что в следующем сезоне в команде не будет вратарского вопроса.

Напомним, в этом сезоне ворота «Реала» попеременно защищают Навас и Куртуа.

32-летний Навас перешёл в «Реал» летом 2014 года из «Леванте». Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах испанского национального чемпионата, в которых пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.