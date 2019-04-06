«Интер» и «Атлетико» поборются за форварда «Байера» Бэйли

Миланский «Интер» и мадридский «Атлетико» проявляют интерес к ямайскому нападающему леверкузенского «Байера» Леону Бэйли. Об этом сообщает Kicker.

По данным источника, итальянский и испанский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В «Интере» Бэйли может заменить хорвата Ивана Перишича, который близок к уходу из клуба.

21-летний Бэйл перешёл в «Байер» летом 2017 года из «Генка». Сумма трансфера составила € 13,5 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 26 матчах немецкого национального чемпионата (18 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.