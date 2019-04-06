Болт посетил базу «Палмейраса» и провёл тренировку с командой

Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт посетил тренировочную базу «Палмейраса» и провёл тренировку с командой, сообщается на официальном сайте бразильского клуба.



После занятия Болту вручили игровую футболку «Палмейраса» с номером 9,58, что соответствует мировому рекорду, установленному ямайский легкоатлетом на 100-метровой дистанции. Позже для Болта была проведена экскурсия по базе команды.

Фото доступно на странице «Палмейраса» в «Твиттере».

Напомним, Болт сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», но не смог достичь договорённости по условиям контракта и покинул команду. Ямаец отказался от двухлетнего контракта с мальтийским клубом «Валетта». В январе текущего года Болт объявил, что не станет продолжать футбольную карьеру.