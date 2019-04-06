«Манчестер Юнайтед» утратил интерес к Бэйлу

«Манчестер Юнайтед» не будет предпринимать попыток подписать вингера «Реала» Гарета Бэйла, сообщает Daily Star.

По информации источника, «красные дьяволы» потеряли интерес к 29-летнему игроку «сливочных» из-за нежелания футболиста идти на снижение зарплаты. Ввиду этого манкунианский клуб планирует сосредоточить силы на потенциальных трансферах Каллума Хадсон-Одои («Челси») и Джейдона Санчо («Боруссия» Дортмунд).

В нынешнем сезоне в составе «Реала» Бэйл сыграл 37 матчей, отметился 14 забитыми мячами и 5 результативными передачами. В «Королевский клуб» он перешёл летом 2013 года из «Тоттенхэма». За него был заплачен € 101 млн. Сегодня рыночная трансферная стоимость валлийца оценивается в € 70 млн.