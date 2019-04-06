«Спартак» и ЦСКА определились с игровой формой на дерби

«Спартак» и ЦСКА представили игровую форму на дерби, которое состоится сегодня, 6 апреля, в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

Фото доступно в "Твиттере" сотрудника пресс-службы красно-белых Филиппа Папенкова.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится на «Открытие Арене». Начало запланировано на 19:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Софьян. Роль резервного судьи исполнит Алексей Сухой.

Перед отчётным матчем «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Команда Олега Кононова набрала 36 очков. ЦСКА — на 4-м месте и опережает красно-белых всего на одно очко. Лидирует, набрав 44 очка, петербургский «Зенит».