Клопп: «Ювентус» впечатляет в Италии, но посмотрим на него в Европе без Роналду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил главных фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов — «Ювентус», «Барселону» и «Манчестер Сити».

«Ювентус» в Италии выглядит впечатляюще, но мы должны посмотреть, как пойдут дела у команды в Европе без Криштиану Роналду. «Барселона» имела некоторые проблемы в игре с «Вильярреалом», но она остаётся выдающейся командой. Команда Гвардиолы? Она лучшая в мире", — приводит слова Клоппа Tuttosport.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Порту», «Манчестер Сити» встретится с «Порту», «Ювентусу» будет противостоять «Аякс», а «Барселона» попытается пройти «Манчестер Юнайтед». Первые матчи раунда состоятся в ближайшие вторник и среду.