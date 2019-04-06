«Бавария» — «Боруссия» Д: онлайн-трансляция начнётся в 19:30

Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене пройдёт матч 28-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Д. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мануэлем Грефе. Ассистентами выступят Гюдо Клефе и Маркус Зинн. Резервный рефери — Кристоф Гюнш.



Дортмундская «Боруссия» набрала 63 очка в 27 матчах и нанимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Мюнхенская «Бавария» (61) — на 2-м месте в таблице чемпионата Германии.



В матче 11-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу дортмундского клуба.