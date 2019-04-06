«Барселона» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится матч 31-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. В роли ассистентов выступят Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервным арбитром на встречу назначен Хосе Гальего Гамбин.



«Барселона» набрала 70 очков в 30 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Мадридский «Атлетико» (62) — на 2-м месте. Также в тройку лидеров соревнования входит мадридский «Реал», набравший 57 очков в 30 матчах.



В прошлом туре «Барселона» сыграла вничью с «Вильярреалом» (4:4), а «Атлетико» обыграл «Жирону» (2:0).