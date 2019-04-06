Божович: судья должен был дать предупреждение за симуляцию, но назначил пенальти

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:1).



«В первом тайме у нас были моменты. Два хороших для того, чтобы забить, но мы не сделали этого. Игра была равной, как мне показалось. Может, какое-то время „Краснодар“ больше контролировал мяч, но очень опасных моментов не было. Только в конце. Что касается пенальти, то судья должен был дать жёлтую карточку за симуляцию, но он поставил пенальти. Там была большая симуляция, и я не знаю, что сказать. Со „Спартаком“ не поставили пенальти, здесь ставят такой, которого не было. Не нужно это „Краснодару“, чтобы выигрывать.



В большинстве мы могли сделать гораздо больше. Но у нас есть пара игроков травмированных, которые даже без тренировки играли. Были вынужденные замены. Мы не могли сделать третью замену долго, потому что боялись, что, если кто-то получит травму, останемся в таком количестве, как „Краснодар“. У нас была игра два дня назад. Думаю, подсели», — приводит слова Божовича официальный сайт клуба.

«Краснодар» в меньшинстве вырвал победу у «Крыльев Советов» на 93-й минуте