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«Лион» на своём поле проиграл «Дижону»

«Лион» на своём поле проиграл «Дижону»
Футбол / Франция

В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Лион» принимал «Дижон». Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Лиона» Мартен Терье, отличившийся на первой минуте. В течение следующих шести минут нападающий Уэсли Саид вывел «Дижон» вперёд, оформив дубль. В середине второго тайма защитник хозяев Рафаэл забил в свои ворота.

«Дижон» прервал серию без побед в чемпионате Франции, которая состояла из девяти игр (восемь поражений и одна ничья). Для «Лиона» это поражение стало первым за последние пять матчей. В предыдущих турах команда Бруно Женезио одержала три победы и один раз сыграла вничью.

«Лион», набрав 56 очков, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, «Дижон» (24) — 18-е.

Франция - Лига 1. 31-й тур
06 апреля 2019, суббота. 18:00 МСК
Лион
Лион
1 : 3
Дижон
Дижон
1:0 – Терье – 1, 1:1 – Саид – 3, 1:2 – Саид – 7, 1:3 – Рафаэл – 65 (автогол)
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