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«Торпедо» — о драке: наши фанаты — потерпевшие, они ни на кого не нападали

«Торпедо» — о драке: наши фанаты — потерпевшие, они ни на кого не нападали
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион

Московское «Торпедо» осудило действия правоохранительных органов, которые использовали воду под давлением из брандспойта в отношении болельщиков команды во время выездного матча 18-го тура ПФЛ с «Квантом» (2:1). Пресс-служба клуба также прокомментировала драку фанатов, произошедшую накануне игры.

«Поливание водой болельщиков на трибунах — это вопиющие меры, которые не должны были быть предприняты. На трибунах сидели не только взрослые болельщики, а в том числе и дети, в такую погоду в начале весны это может причинить вред здоровью людей. Непонятно, кто принимал это решение, клуб недоволен, мы будем разбираться в эпизоде.

Касательно драки, то люди в белых футболках — это не наши болельщики. К сожалению, наши болельщики оказались в качестве потерпевших, при этом ни на кого не нападали», — цитирует пресс-службу «Торпедо» ТАСС.

В Обнинске перед матчем «Кванта» с «Торпедо» случилась драка между фанатами
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