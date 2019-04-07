Фанат «Спартака», протестовавший против Глушакова, получил сотрясение мозга

Болельщик московского «Спартака», который был избит до потери сознания за то, что принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова, получил сотрясение мозга. Об этом сообщил друг пострадавшего, Александр Гуминский.

«Моего друга зовут Илья, и ситуация с ним сейчас очень осложняется. Месяц назад — после игры с «Зенитом», он попал в аварию, его также увозила скорая. Тогда он получил серьёзную травму, поэтому на дерби он шёл уже с ней. Сегодня эта травма была усугублена болельщиками, которые являются сторонниками Дениса Глушакова. Илья сейчас отлёживается, но завтра ему нужно быть на работе. Он не знает, как ему быть: его рвёт, перед глазами всё постоянно плывёт, на его теле огромное количество гематом и ушибов.

Есть ли у него сотрясение мозга? Да. Там всё сразу и комплексно. Сломан ли нос? Это он сломал нос своему нападавшему. Друга уже выпустили из больницы, сейчас он на квартире у своей знакомой, которая его приютила. Состояние у него плохое», — сказал Гуминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.