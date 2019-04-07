Щенников — о победе ЦСКА в дерби со «Спартаком»: Москва красно-синяя

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников на своей странице в «Инстаграме» опубликовал пост, посвящённый победе команды в выездном матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0). Автором обоих голов стал исландский хавбек Арнор Сигурдссон.
«Москва красно-синяя», — написал Щенников.
Фото доступно на странице Георгия Щенникова в «Инстаграме».
«Армейцы», набрав 40 очков, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (36) — пятое.
В 23-м туре российского первенства ЦСКА 13 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» примет «Оренбург», а «Спартак» на следующий день в гостях сыграет с «Ростовом» на «Ростов Арене».
Посмотреть статистику игроков Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».
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