Диего Коста был удалён в матче с «Барселоной» за оскорбление матери арбитра

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста получил красную карточку на 28-й минуте матча 31-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу каталонской команды.



По информации Mundo Deportivo, главный арбитра встречи Хесус Хиль Мансано указал в итоговом судейском протоколе, что испанский футболист был удалён за то, что дважды выкрикнул в его адрес: «Me cago en tu puta madre». Таким образом, Коста оскорбил мать арбитра.



«Барселона», набрав 73 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» (62) остался на 2-м месте. В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Уэской», «Атлетико» предстоит домашняя игра с «Сельтой». Оба матча состоятся 13 апреля.

Симеоне: игроки «Барселоны» делают то же самое, что и Коста, но их не удаляют