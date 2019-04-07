Разгромная победа «Аякса» и автогол на 91-й минуте — в обзоре матчей Эредивизии

В матче 29-го тура нидерландской Эредивизии «Виллем II» принимал амстердамский «Аякс». Встреча прошла в Тилбурге на стадионе «Виллем II» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал хавбек «Аякса» Донни ван де Бек, отличившийся на 14-й минуте. В середине первого тайма нападающий «Виллема» Александер Исак сравнял счёт, реализовав пенальти. До перерыва амстердамцы вышли вперёд благодаря автоголу защитника Фрика Хиркенса. На 53-й минуте ещё один мяч в ворота хозяев отправил защитник Йоэл Велтман. В концовке игры голом с дальнего удара отметился хавбек Хаким Зиеш.

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В другом матче 29-го тура чемпионата Нидерландов «Де Графсхап» принимал «АЗ Алкмар». Встреча состоялась в Дутинхеме на стадионе «Де Вейверберг» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил полузащитник «Алкмара» Гус Тиль в начале второго тайма. «Де Графсхап» ушёл от поражения благодаря автоголу вратаря гостей Марко Бизота на 91-й минуте.

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